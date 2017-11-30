В Зеленоградске на месте демонтированной палатки решили установить композицию с фонтаном

Власти Зеленоградска представили эскизный проект благоустройства территории на пересечении Курортного переулка и 1-го Октябрьского переулка. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

"Композиция представляет собой площадку круглой формы, обрамлённую подпорной стенкой из красного кирпича. Площадка вымощена цветной бетонной плиткой, со вставками из крупноформатной гранитной брусчатки. В центре композиции — динамичный фонтан в форме трёх овалов, в каждом овале установлено деревянное колесо (подобие водяной мельницы), колёса приводятся в движение при помощи воды. Также планируется установка лавочек, урн, уличного и декоративного освещения", — говорится в сообщении администрации.

Концепцию разработали с учётом мнения горожан. Ранее на этом месте находился торговый павильон, который демонтировали.