В Калининграде открыли два двора, отремонтированных по целевой программе

В Калининграде открыли два двора, которые благоустроили в рамках целевой программы. Об этом Клопс.Ru сообщили в городском совете депутатов Калининграда.

Первый двор отремонтировали на ул. Некрасова, 26. Стоимость работ составила 1,05 млн рублей. На территории установили скамейку и подготовили почву. Ещё один двор находится на ул. Невского, 50–52а. Там стоимость работ составила 3,2 млн рублей. Помимо подготовки почвы, там установили детскую площадку. По словам руководителя проекта, депутата горсовета Калининграда Олега Быкова, в 2018 году работу по программе продолжат.

"Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил финансирование программы. 27,2 млрд рублей по всей России. Думаем, что 300–400 млн мы получим на эту программу. Поэтому сейчас формируется пакет адресов для благоустройства дворовых территорий", — отметил Быков.