Амфитеатр и лаунж-зона для студентов: мэрия задумала благоустроить сквер у КМРК (фото)

В Калининграде муниципальные власти задумались над благоустройством сквера у перекрестка Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской. Первый проект для приведения в порядок этой территории уже представили на суд чиновников и журналистов в четверг, 22 июня.

Проект по собственной инициативе подготовило архитектурное бюро "Никор проект". Чтобы представить работу, на место выехал глава комитета по архитектуре и строительству горадминистрации Артур Крупин.

Территорию рассчитывают благоустроить "с учётом мнения жителей города". Присоединиться к выездному мероприятию чиновники предложили социологу и архитектору БФУ им. Канта. Специалистов пригласили для того, чтобы они смогли рассказать о настроениях среди горожан и оценить проект с профессиональной точки зрения.

Мы только что закончили со студентами пилотажное исследование по 16 калининградским скверам. Сквер КМРК, в котором мы сейчас находимся, получил практически самые плохие оценки по всем показателям. Здесь люди не задерживаются, потому что он находится в ужасающем состоянии", — рассказала социолог университета и группы "Право на город" Анна Алимпиева. — Здесь изъянов много. Один из них — разбитые дорожки, из-за которых доступность доля людей с ограниченными возможностями и мам с колясками отсутствует. Хотя место само по себе интересное: оно окружено историческими зданиями и по соседству имеется торгово-сервисная инфраструктура.

По задумке специалистов "Никор проекта", чаша давно не работающего фонтана, который расположен ближе к зданию морской рыбопромышленный колледжа, должна превратиться в подобие амфитеатра и лаунж-зоны одновременно.

"Здесь могли бы студенты оформлять свои курсовые, общаться между собой — для этого установить скамейки или лежаки. Надо не разрушать эту огромную бетонную чашу, а использовать ее конструкцию. Здесь можно устроить сцену и проводить какие-то мероприятия", — пояснила начальник отдела городской эстетики Наталья Лелет. — Может быть, отдавая дань истории, оставить небольшой фонтан с краю".

Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru

Часть сквера, расположенная ближе к проезжей части Ленинского проспекта, которая сейчас представляет собой зелёную зону, архитекторы условно назвали "зоной скамеек". Там сохраняется крестообразное расположение дорожек, а центральную часть предлагается отгородить экраном и организовать там отдельное, более уединенное место.

"Здесь есть уникальные зелёные насаждения. Мы попросили экспертов БФУ дать нам оценку этих растений. У нас есть намерения их все сохранить и довести до горожан информацию о том, насколько это редкие растения. И естественно, хотелось бы добавить декоративного озеленения и разбить цветник", — пояснила Наталья Лелет.

В рамках проекта предлагается убрать близлежащую парковку с улицы Краснооктябрьская. Не исключено, что и автомобильной дорогой, разделяющая сквер на две части, тоже придётся пожертвовать ради пешеходов.

Этот проект разместят на официальном сайте горадминистрации, чтобы калининградцы могли высказать своё отношение к нему и, может быть, внести какие-то поправки. Впоследствии там же могут появиться и другие проекты благоустройства данного сквера. Принять участие в разработке эскизов уже изъявил архитектор Антон Глушко и его ученики — студенты БФУ им. Канта.

Архитекторы, которые первый раз видят предложения своих коллег — у них постоянно возникает такое доброе критическое состояние и они начинают указывать, что там так, а что не так. С этими процессами мы уже сталкивались, поэтому договорились, что направим эти материалы для детального рассмотрения в союз архитекторов Калининградской области. И они нам также представят свои предложения. Но основной показатель для нас — это мнение калининградцев. Мы договорились с социологами, что они помогут грамотно составить опросник: мы проведём контактное интервью с горожанами, которые проживают на прилегающей траектории или часто здесь бывают. Потом мы соберём все эти предложения и составим проектную документацию, — сообщил Крупин.

Даже когда проект будет готов и пройдёт общественные слушания, сроки его реализации пока неизвестны. Вполне возможно, что его удастся включить в программу "Формирования комфортной городской среды" на 2019-2020 годы или найти инвестора. Кстати, согласно уже готовому фор-проекту, на территории сквера должно разместится интернет-кафе. Не исключено, что предприниматель взамен на финансовую помощь может получить торговое место.

"Если от калининградцев поступят предложения о создании какой-то малой торговли здесь, то мы, конечно же, включим это в проектную документацию", — подчеркнул Крупин.

Чиновники напомнили, что у них уже есть опыт благоустройства скверов за счёт инвесторов. Например, Сквер Энергетиков на проспекте Мира, или сквер на пересечении улиц Юношеской и Гаражной, а так же возле улицы Виктора Гюго и другие.