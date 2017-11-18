+5 °C
днем
+3 °C
ночью
18 ноября 2017 г. 14:32
64 015 пользователей
за 24 часа на сайте
59.08 -0.6
Курс ММВБ на 18 ноября 2017, 14:00
69.65 -0.6
Курс ММВБ на 18 ноября 2017, 14:00
16.57 0.0
Курс ЦБ на 19 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Городская среда

В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса

12:22
  607
В калининградском муниципальном предприятии "Чистота" сообщили, что сотрудники, разбросавшие собранные листья на ул.Карла Маркса, будут наказаны в административном порядке. Эту информацию Клопс.Ru подтвердила директор предприятия Светлана Калинина.
 
По словам руководителя МП, поступок рабочих вызвал возмущение в коллективе. И водителя мусоровоза, и подсобного рабочего ждёт наказание.
 
"Подсобный транспортный рабочий будет уволен, водитель лишён премии", — уточнила Калинина. Она затруднилась назвать причину поступка коммунальщиков.
 
Директор МП "Чистота" поблагодарила калининградцев, сообщивших об инциденте. По её словам, очень важно, что коммунальные службы благодаря неравнодушным горожанам могут оперативно реагировать на недочёты в уборке города.
 
В четверг, 16 ноября, очевидцы сообщили Клопс.Ru о том, что рабочие-коммунальщики высыпали на тротуар листья и мусор и уехали. Это произошло в районе ул. Карла Маркса и ул. Димитрова. Один из калининградцев записал происшествие на видео.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Пока медсёстры искали лекарство, Снежана умерла": мать полуторагодовалой девочки из Немана рассказала о трагедии
17 ноября 201718:42
  13730
"Пока медсёстры искали лекарство, Снежана умерла": мать полуторагодовалой девочки из Немана рассказала о трагедии
Западные эксперты: самые опасные в мире самолёты-истребители базируются в Калининграде
Фото горячей новости
17 ноября 201719:41
  10891
Эксперт: каждый четвёртый медицинский диагноз в России ошибочный
Фото горячей новости
17 ноября 201719:14
  6357
BMW: инвестиции в строительство завода в Калининграде превысят 50 миллионов евро
Фото горячей новости
17 ноября 201718:49
  2205
Китай сообщил о первой в мире успешной пересадке человеческой головы
Фото горячей новости
17 ноября 201718:03
  7482

Лента новостей

Картинка
За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото)
14:02
  256
Картинка
Стало известно, кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею
13:32
  1506
Картинка
Калининградская полиция задержала иностранца, обокравшего пенсионерку на 205 тысяч рублей
12:47
  756
Картинка
В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса
12:22
  607

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12554
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9686
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo