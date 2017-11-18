В Калининграде накажут коммунальщиков, разбросавших собранные листья на ул. Карла Маркса

В калининградском муниципальном предприятии "Чистота" сообщили, что сотрудники, разбросавшие собранные листья на ул.Карла Маркса, будут наказаны в административном порядке. Эту информацию Клопс.Ru подтвердила директор предприятия Светлана Калинина.

По словам руководителя МП, поступок рабочих вызвал возмущение в коллективе. И водителя мусоровоза, и подсобного рабочего ждёт наказание.

"Подсобный транспортный рабочий будет уволен, водитель лишён премии", — уточнила Калинина. Она затруднилась назвать причину поступка коммунальщиков.

Директор МП "Чистота" поблагодарила калининградцев, сообщивших об инциденте. По её словам, очень важно, что коммунальные службы благодаря неравнодушным горожанам могут оперативно реагировать на недочёты в уборке города.