На ул. Карла Маркса коммунальщики разбросали собранные листья и уехали (видео)

В Калининграде рабочие высыпали на тротуар листья и мусор и уехали. Об этом Клопс.Ru сообщил читатель, приславший в редакцию видеозапись.

Калининградец рассказал, что в понедельник, 13 ноября, стал свидетелем того, как коммунальщики разбросали содержимое пакета с листьями и мусором. Это произошло в районе ул. К. Маркса и ул. Димитрова.

"Как коммунальщики убирают листья и мусор после утреннего подметания! Двигаясь случайно за машиной коммунальных служб, сначала не поверил глазам, выходит рабочий, потрошит пакет, высыпает мусор, садится и едет дальше, ул. Димитрова - К. Маркса, вторую точку уже заснял на видео. На фото следы следующих остановок, это как называется? Человек утром подметает, собирает в пакет, ставит на край дороги, сборщик "урожая" едет следом, рвет пакет, разбрасывает мусор по дороге?! Красота! Как наш город станет красивым, непонятно", — возмущается мужчина.