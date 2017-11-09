Ярошук не исключил, что Высокий мост не успеют сделать к 15 ноября
Высокий мост могут не доделать к 15 ноября. Об этом сообщил глава Калининграда А лександр Ярошук в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
.
"Деревянный мост точно 15 ноября откроем, но есть вопросы по Высокому. Могут успеть, а могут не успеть", — отметил градоначальник.
Планировалось, что рабочее движение по трём калининградским мостам откроют
в день рождения главы города Александра Ярошука 15 ноября 2017 года. Речь шла о Высоком и Деревянном мостах и о мосте на ул. Киевской (в районе ул. Садовой).
Мост на ул.Киевской удалось открыть
раньше обозначенного срока. Отремонтированный путепровод прослужит только пять лет.