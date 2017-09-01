На остановке у Южного вокзала раскрошилась недавно уложенная тактильная плитка (фото)

В Калининграде возле остановки общественного транспорта на Южном вокзале разрушилась тактильная плитка. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители.

Калининградцы сравнили плитку с раскрошившимся печеньем и возмутились, так как покрытие уложили совсем недавно.

"Недавно уложенная плитка уже разрушилась спустя неделю после укладки. Кто принимал этот шедевр, с кого теперь спрашивать?", — вопрошает читатель Лиана Морозова.

Как пояснили Клопс.Ru в администрации города, подрядчик даёт пятилетнюю гарантию, а некачественную работу просто не примут. "Испорченную плитку в любом случае исправят", — отметили в мэрии.