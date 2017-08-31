В Калининграде разработали кольцевой веломаршрут протяжённостью около 17 км

В Калининграде разработали проект туристического велосипедного маршрута. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кольцевой маршрут имеет протяженность 16,5 км, время его прохождения составляет 1,5-2 часа. Маршрут, связывающий более 30 исторических объектов и других достопримечательностей, предлагают проложить по следующему направлению: пл. Победы, оз. Верхнее, ул. Невского, Литовский вал, наб. Адмирала Трибуца, ул. Октябрьская, парк "Южный", пл.Калинина, ул.Железнодорожная, Гвардейский проспект, пл. Победы.

Значительная часть веломаршрута пролегает по широким тротуарам, позволяющим выделить полосу для велосипедов с помощью разметки и соответствующих знаков. Другие участки выбирались с учётом минимально возможного пешеходного трафика.

Специалисты мэрии несколько раз проехали на велосипедах по указанному маршруту, в том числе вместе с представителями ГИБДД, которые высказали свои рекомендации по безопасности движения.