Мэрия: движение по мосту на ул. Киевской закроют на время ремонта

Движение транспорта по мосту на ул. Киевской полностью закроют на время ремонта. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил и.о. председателя комитета городского хозяйства горадминистрации Юрий Кондратьев.

Речь идёт о районе ул. Садовой. По словам чиновника, ремонтировать мост планируют в конце сентября, чтобы избежать одновременного закрытия двух проездов в этом районе. Ранее стало известно о закрытии на две недели движения на ул. Суворова.

"Придётся полностью, очевидно, закрывать движение. По контракту подрядчик должен отремонтировать мост за два месяца", — отметил Кондратьев.