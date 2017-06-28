После реконструкции по всей улице Киевской запустят двухстороннее движение

В Калининграде на всей улице Киевской после реконструкции планируют открыть двухстороннее движение. Об этом в среду, 28 июня, в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.



Сейчас участок улицы Киевской от кинотеатра "Родина" до ул. Павлика Морозова является односторонним. Ремонт проведут от Киевского переулка до улицы Камской. По словам Свинцова, уже готов проект капитального ремонта, но пока не пройдена экспертиза, так как финансирование в ближайшее время не предусмотрено.



"В будущем наш проект предусматривает открытие по всей улице двухстороннего движения, но когда там будет реконструкция — пока неизвестно", — отметил Свинцов.



На ближайшие два года на улице Киевской запланирован ремонт дороги на двух участках. Через несколько месяцев отремонтируют мост в районе путепровода и ул. Садовой. На отрезке в 100 метров демонтируют брусчатку, снимут трамвайные рельсы. Вместо этого там будет уложено современное асфальтобетонное покрытие.