В Калининграде подняли двухъярусный мост для участников регаты "Кубок трёх губернаторов" (фото)

В Калининграде подняли двухъярусный мост, чтобы под ним прошли яхты участников регаты "Кубок трёх губернаторов". Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru.

В парусной регате принимают участие около 70 лодок. Это яхты из России, Польши, Литвы, Швеции и Германии. В 2017 году гонка совпадает с Днём города. После регаты яхты встанут на якорь в районе спорткомплекса "Юность", где будет работать площадка, посвящённая морской жизни региона.