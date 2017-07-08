В Калининграде подняли двухъярусный мост для участников регаты "Кубок трёх губернаторов" (фото)

В Калининграде подняли двухъярусный мост, чтобы под ним прошли яхты участников регаты "Кубок трёх губернаторов". Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru.
В парусной регате принимают участие около 70 лодок. Это яхты из России, Польши, Литвы, Швеции и Германии. В 2017 году гонка совпадает с Днём города. После регаты яхты встанут на якорь в районе спорткомплекса "Юность", где будет работать площадка, посвящённая морской жизни региона.
Шествие яхт по Преголе планируют обставить, как представление. Организаторы обещают зрелище
, сравнимое с "Алыми парусами" в Санкт-Петербурге. С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь
.
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