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В Калининграде подняли двухъярусный мост для участников регаты "Кубок трёх губернаторов" (фото)

10:29
  2539 2  
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В Калининграде подняли двухъярусный мост, чтобы под ним прошли яхты участников регаты "Кубок трёх губернаторов". Об этом сообщил корреспондент Клопс.Ru.
 
В парусной регате принимают участие около 70 лодок. Это яхты из России, Польши, Литвы, Швеции и Германии. В 2017 году гонка совпадает с Днём города. После регаты яхты встанут на якорь в районе спорткомплекса "Юность", где будет работать площадка, посвящённая морской жизни региона.
 
Шествие яхт по Преголе планируют обставить, как представление. Организаторы обещают зрелище, сравнимое с "Алыми парусами" в Санкт-Петербурге. С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.
 

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2 комментария Правила комментирования

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EsgoldmenGoldmen
Goldmen Esgoldmen #
13:09
Проведено на максимально низком уровне. Обидно за такую позорную организацию. Столько людей собрали, да ещё и с детьми...не понятно для чего, многие уходили практически сначала действия. В темноте ничего не видно, хотя бы банально прожекторами был светили поднятие моста и сами яхты... не говоря уже о том, что можно было бы   более торжественно сделать, здорово обыграть освещением в том числе 3D и лазерным, небольшими точечными фейерверками + нормальное звуковое сопровождение.
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ТатьянаАндреева32653
Андреева Татьяна #
13:36
А почему вы Кубок написали в кавычках? Это что, не настоящий кубок был? Или иронию свою по отношению к награде показать хотели? Или тоже жертвы ЕГЭ, как на других ресурсах?
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