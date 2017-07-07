Возле ТЦ "Эпицентр" закрыли бесплатную парковку (фото)

Возле торгового центра "Эпицентр" на ул. Баранова закрыли бесплатную парковку. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

На въезде установлен шлагбаум, а со стороны рынка появились железные столбы. При этом на узкой полоске асфальта между автостоянкой Центрального рынка и закрытой парковкой продолжают ставить машины торговцы "санкционкой" и прочим товаром. Некоторые автомобили уже "вросли" в землю: у них спущены колёса, у некоторых разбиты стёкла.

В администрации города не смогли оперативно предоставить комментарий. Глава комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин пояснил Клопс.Ru, что данная территория принадлежит городу.