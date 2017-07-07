Возле ТЦ "Эпицентр" закрыли бесплатную парковку (фото)
Возле торгового центра "Эпицентр" на ул. Баранова закрыли бесплатную парковку. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
На въезде установлен шлагбаум, а со стороны рынка появились железные столбы. При этом на узкой полоске асфальта между автостоянкой Центрального рынка и закрытой парковкой продолжают ставить машины торговцы "санкционкой" и прочим товаром. Некоторые автомобили уже "вросли" в землю: у них спущены колёса, у некоторых разбиты стёкла.
В администрации города не смогли оперативно предоставить комментарий. Глава комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин пояснил Клопс.Ru, что данная территория принадлежит городу.
Ранее с ул. Баранова предлагали убрать автомобили
и сделать улицу пешеходной. Руководство Центрального рынка высказывается против такой идеи.
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