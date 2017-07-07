Власти города сообщают об открытии движения через перекресток ул. Багратиона – Дзержинского – Октябрьская
В Калининграде открыли автомобильное движение через перекрёсток улиц Багратиона – Октябрьская – Дзержинского. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.
В четверг на перекрёстке закончилась укладка асфальта. Схему движения согласовали с ГИБДД и властями города. Проехать через перекрёсток можно в любом направлении, за исключением заезда на Октябрьский остров. Работы по строительству моста будут завершены осенью.
Первоначально планировалось полностью открыть движение на перекрёстке ул. Багратиона – Октябрьская – Дзержинского к июню. Потом сроки сдвинули на начало июля. В четверг представитель подрядчика сообщил
, что движение будет открыто на выходных.
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