Власти города сообщают об открытии движения через перекресток ул. Багратиона – Дзержинского – Октябрьская

В Калининграде открыли автомобильное движение через перекрёсток улиц Багратиона – Октябрьская – Дзержинского. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.

В четверг на перекрёстке закончилась укладка асфальта. Схему движения согласовали с ГИБДД и властями города. Проехать через перекрёсток можно в любом направлении, за исключением заезда на Октябрьский остров. Работы по строительству моста будут завершены осенью.