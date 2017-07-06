В Калининграде на выходных планируется открыть движение через перекресток Багратиона – Дзержинского – Октябрьская

В ближайшие выходные в Калининграде планируется открытие движение транспорта через перекресток ул. Багратиона – Октябрьская – Дзержинского. Об этом Клопс.Ru сообщили в подрядной организации АБЗ "Дорстрой".

Сейчас на перекрёстке идет укладка асфальта, завтра на объекте будут работать сотрудники ГИБДД. Проехать через перекрёсток можно будет в любом направлении за исключением заезда на Октябрьский остров. Работы по строительству моста будут завершены осенью.

На самом мосту работы не слишком заметны. Судя по кадрам записи "Безопасного города", строители заняты больше на ул. Октябрьской, нежели на мосту. Однако, как пояснили в подрядной организации, в настоящее время выполняется ремонт пролётного строения и установка колодцев, то есть работы под мостом, где и сосредоточены строители.