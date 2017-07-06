В Калининграде на выходных планируется открыть движение через перекресток Багратиона – Дзержинского – Октябрьская
Скриншот записи камер "Безопасного города"
3
фото
В ближайшие выходные в Калининграде планируется открытие движение транспорта через перекресток ул. Багратиона – Октябрьская – Дзержинского. Об этом Клопс.Ru сообщили в подрядной организации АБЗ "Дорстрой".
Сейчас на перекрёстке идет укладка асфальта, завтра на объекте будут работать сотрудники ГИБДД. Проехать через перекрёсток можно будет в любом направлении за исключением заезда на Октябрьский остров. Работы по строительству моста будут завершены осенью.
На самом мосту работы не слишком заметны. Судя по кадрам записи "Безопасного города", строители заняты больше на ул. Октябрьской, нежели на мосту. Однако, как пояснили в подрядной организации, в настоящее время выполняется ремонт пролётного строения и установка колодцев, то есть работы под мостом, где и сосредоточены строители.
Первоначально планировалось
полностью открыть движение на перекрёстке ул. Багратиона – Октябрьская – Дзержинского к июню. Потом сроки сдвинули
на начало июля.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.