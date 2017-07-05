Большинство калининградцев считают, что в городе нужно сохранить брусчатку — опрос

Больше половины горожан считают, что брусчатку в Калининграде нужно сохранить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого радио "Комсомольская правда" в социальных сетях и в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".

Более 34% опрошенных полагают, что мостовые нужно сохранять повсеместно. 28% проголосовали за сохранение брусчатки в пешеходных зонах. Почти 22% считают, что её стоит убрать на магистралях и сохранить на небольших улицах. Около 15% уверены, что мостовые городу не нужны совсем.

"Давайте допустим, что на Багратиона нет брусчатки. Тогда скоро не будет и ворот. Их снесут, потому что кому-то они будут мешать. Я считаю, что единственное место, где брусчатка мешает, — это мост на Киевской, и то там вылетаешь только в дождь из-за трамвайных путей, которые ведут в никуда", — высказала своё мнение в радиоэфире калининградка Светлана.

По мнению другого горожанина, по имени Игорь, брусчатку надо убирать частично — например, на пр. Мира, ул. Тельмана и в других местах. "Я однажды на Суворова на спуске с моста экстренно тормозил, автомобиль очень сильно скользит по этой поверхности", — рассказал Игорь.

Такого же мнения придерживается другой автомобилист — Михаил. "На Киевской зимой опаснее, чем на асфальте. Машину несёт", — считает калининградец.

Немало тех, кто считает брусчатку визитной карточкой города. "Но, к сожалению, брусчатку у нас перекладывать не умеют. Примером служит улица Тельмана. Если бы работу делали специалисты и соблюдались все технологические условия, то мы бы ездили по брусчатке, как в Кёнигсберге, а не как в России — по ухабам и ямам", — отметил радиослушатель по имени Иван.

Автомобилист Александр назвал улицы, где, по его мнению, брусчатку нужно убрать: Суворова, Киевская. "На Багратиона и на Тельмана можно отремонтировать качественно и сохранить брусчатку. И не пускать большегрузы по этим дорогам. То же самое и на Мира", — говорит калининградец.

Евгений считает, что водители должны сами отвечать за безопасность, а брусчатка здесь ни при чём: "Езжу по проспекту Мира, даже, бывает, превышаю иногда, езжу на старой машине, и не бывало такого, чтобы меня занесло или я не успел остановиться. Повнимательнее надо быть, можно и на асфальте не увидеть пешехода. Да и качество асфальта… В том году отремонтировали яму в конце Брамса при выезде на Мира, а в этом году она огромная, там можно колёса оставить".

Ему возражает другой калининградец, Александр: "Сейчас 2017 год, асфальт хороший стали выпускать. А оставить брусчатку можно только там, где это сочетается с архитектурным наследием. На прямых участках дорог её нужно убрать. Она кривая, стыдно на неё смотреть".

Андрей проголосовал за сохранение всей брусчатки. "Говорят, специалистов нет. Это всё ерунда! Захотели бы — научили бы. А про асфальт я вот что скажу: посмотрите, как делают у нас Калинина, Московский: слой сняли — слой положили. Если хватит на пару лет, то, как говорится, слава богу. Я сам водитель, поэтому знаю: не будешь соблюдать скоростной режим — никакой тебе асфальт не поможет", — высказался мужчина.

"Недавно разговаривал с прорабом-белорусом, он мне говорит: "Если бы я клал такой асфальт, как здесь, в Калининграде, меня бы Лукашенко посадил в тюрьму лет на десять". Брусчатку должны укладывать не хлебопёки и пастухи, а калининградские работяги. Они находятся в трамвайном парке, ремонтировала рельсы бригада, её нужно найти и организовать. И самое главное: красные крыши и брусчатка во время затяжных осенних дождей спасают от депрессии", — полагает Владимир.