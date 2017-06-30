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В Зеленоградском районе реконструируют очистные сооружения

09:52
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Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В администрации Зеленоградска прошло совещание по вопросу состояния систем водоотведения и очистных сооружений на территориях сельских населённых пунктов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.

На совещании постановили, что до конца текущего года разработают, утвердят и опубликуют программу модернизации систем водоотведения на территории района на 2018–2024 годы. Чиновники рассмотрели схемы систем водоотведения посёлков Коврово, Мельниково, Романово, Краснофлотское, Муромское, Луговское, Зелёный Гай. Кроме того, сообщается, что в посёлке Кумачёво завершены работы по ремонту водонапорной башни.
 
Напомним, в начале июня в Калининграде состоялось официальное открытие новых очистных сооружений. Очистные сооружения Калининграда строились в рамках совместного проекта с европейскими партнёрами. Россия направила на возведение очистных 1,52 млрд рублей. Оборудование приобреталось за счёт грантовых средств. В 2015 году Иващенко говорил о том, что после того, как новые очистные сооружения введут в эксплуатацию, тариф за водоотведение для калининградцев вырастет примерно в 2,7 раза и станет средним по России.

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1 комментарий Правила комментирования

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iohaspw1rzes3r
iohaspw1rzes3r #
11:36

ДОБРА Всем! Недавно узнала что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а зараженны ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---  http://upl.pp.ua/parazitu
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