В Зеленоградском районе реконструируют очистные сооружения

В администрации Зеленоградска прошло совещание по вопросу состояния систем водоотведения и очистных сооружений на территориях сельских населённых пунктов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



На совещании постановили, что до конца текущего года разработают, утвердят и опубликуют программу модернизации систем водоотведения на территории района на 2018–2024 годы. Чиновники рассмотрели схемы систем водоотведения посёлков Коврово, Мельниково, Романово, Краснофлотское, Муромское, Луговское, Зелёный Гай. Кроме того, сообщается, что в посёлке Кумачёво завершены работы по ремонту водонапорной башни.