В Зеленоградском районе реконструируют очистные сооружения
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В администрации Зеленоградска прошло совещание по вопросу состояния систем водоотведения и очистных сооружений на территориях сельских населённых пунктов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
На совещании постановили, что до конца текущего года разработают, утвердят и опубликуют программу модернизации систем водоотведения на территории района на 2018–2024 годы. Чиновники рассмотрели схемы систем водоотведения посёлков Коврово, Мельниково, Романово, Краснофлотское, Муромское, Луговское, Зелёный Гай. Кроме того, сообщается, что в посёлке Кумачёво завершены работы по ремонту водонапорной башни.
Напомним, в начале июня в Калининграде состоялось официальное открытие новых очистных сооружений
. Очистные сооружения Калининграда строились в рамках совместного проекта с европейскими партнёрами. Россия направила на возведение очистных 1,52 млрд рублей. Оборудование приобреталось за счёт грантовых средств. В 2015 году Иващенко говорил о том, что после того, как новые очистные сооружения введут в эксплуатацию, тариф за водоотведение для калининградцев вырастет примерно в 2,7 раза и станет средним по России.
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