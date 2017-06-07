"Экология — это дорого": в Калининграде состоялось официальное открытие очистных сооружений

В Калининграде состоялась "инаугурация очистных сооружений". Врио губернатора Антон Алиханов попросил называть мероприятие именно так. В среду, 7 июня состоялся окончательный ввод в эксплуатацию. Для руководства Калининграда и области, а также международной делегации провели презентацию этапов проекта и ознакомительную экскурсию по территории.

"Это инаугурация. Некий финиш с точки зрения самого проекта. Сейчас они работают на полную мощность. В Калининградской области ещё остались несколько населённых пунктов, где нет очистных сооружений. Надеемся, что мы в рамках новой программы приграничного сотрудничества сможем закрыть этот вопрос", — отметил Алиханов.

Во вступительном слове директор "Водоканала" Александр Иващенко открыл мероприятие словами: "Мы строили, строили и наконец построили".

"В 70-е годы начались работы по строительству очистных в Калининграде. У нас на территории ещё остались конструкции старого объекта. Предлагаю смотреть на них не как на старые объекты, а как на перспективу, если вдруг понадобится дальнейшее развитие и расширение очистных сооружений. Этот объект принимает все стоки как канализационные, так и частично ливневые из Калининграда. Объём зависит от погоды и составляет от 120 до 180 метров кубических в сутки", — отметил Иващенко.

Директор муниципального предприятия показал зарубежным гостям все этапы очистки. "Механическая, где осуществляется очистка сточных вод. Первичные отстойники, где происходит удаление механических взвесей, — это второй этап. Аэротенки — это сердце объекта. Здесь происходит основной процесс очистки, здесь работают четыре вида бактерий. Именно это сооружение позволяет из грязной воды делать чистую практически по всем показателям", — рассказал глава "Водоканала".

По словам Антона Алиханова, проект находился на постоянном контроле у региональных и федеральных властей. Строительство канализационных очистных сооружений Калининграда — часть проекта "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды Калининграда". Очистные построены в рамках выполнения обязательств России по сокращению загрязнения Балтийского моря, взятых РФ в рамках Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

"Результатом нашей работы стало исключение одного из объектов из списка горячих точек ХЕЛКОМ на Балтике. Хочу поблагодарить наших зарубежных партнёров за всесторонний вклад на реализацию проекта — это не только финансирование, но и профессиональные консультации, помощь в пусконаладочных работах", — подчеркнул глава региона.

Алиханов подчеркнул, что строительство объекта — очень важный проект. "Экология сегодня — это дорого, это, по сути, новая услуга. Здесь приходится выбирать: либо сбрасывать стоки просто в море, либо платить за это. Мне кажется, что это решение калининградцами воспринято нормально, хотя удовольствия от повышения тарифа ни вы, ни я не испытываем. Несмотря на это, проект очень важный, мы получаем удовлетворение от того, что перестали загрязнять море", — заключил врио губернатора.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и посол Европейского союза в РФ Вигаудас Ушацкас.

"Большая редкость — увидеть результат движения финансовых потоков, что называется, в натуре. Несмотря на различные административные и иные преграды, с которыми коллеги столкнулись во время строительства, мы получили важный международный итог. Мы хоть и медленно запрягаем, но иногда добиваемся хороших результатов", — отметил замминистра финансов РФ.

Вигаудас Ушацкас подчеркнул, что возведённые сооружения напрямую повлияют на качество жизни большого количества граждан. "Мы тут подсчитали с послами, что около 20 млн жителей Балтийского моря будут бенефициарами этого объекта. А мы ещё с гендиректором (директором "Водоканала" — Прим. ред.) искупаемся в этой воде, надеюсь", — пошутил Вигаудас Ушацкас.