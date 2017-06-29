В Куликово берег в районе ветропарка будут спасать с помощью подпорной стены



Специалисты зафиксировали, что крупный провал грунта образовался в районе ветропарка. Глубина размыва берега достигает 15–18 метров. Уже разработан проект восстановления этой части пляжа, который будут спасать с помощью защитной подпорной стенки.



"С помощью этого сооружения будет защищён достаточно большой промежуток, как раз вот этот аварийный участок — порядка 800 метров берега, — рассказал директор ГКУ "Балтберегозащита" Роман Трофименко. — Оно представляет собой бетонные сваи, которые будут залиты, сверху забит ростверк, и будет произведена заброска камнем. Ещё раз повторюсь, что мы таким образом не восстанавливаем пляж, а спасаем утраченные территории коренного берега".



Сметная стоимость этих работ составляет почти 33 миллиона рублей. В ближайшее время проект должен пройти экспертизу.