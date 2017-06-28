Директор "Балтберегозащиты": В Пионерском рушится берег, нужно восстанавливать немецкие сооружения
Провалившаяся земля у резиденции "Янтарь"
Фото Ольги Гончаровой
В Пионерском думают, как спасти от разрушения берег у резиденции "Янтарь". Об этом сообщает "Балтик Плюс".
После зимних штормов у самого основания склона образовались глубокие рвы, и пляжа под променадом практически не осталось. А состояние земли под резиденцией "Янтарь" вообще плачевно.
"В районе резиденции "Янтарь" у нас наблюдается большой аварийный участок, там произошёл отмыв пляжа, и волны, пройдя сквозь променад, уже начали размывать коренной берег. И там сейчас пошли оползневые процессы, — рассказал директор ГКУ "Балтберегозащита" Роман Трофименко. — Ситуация в этой части побережья в разы критичней, чем под сосновым бором. В районе соснового бора всё более-менее. Но Пионерский нуждается в восстановлении сооружений немецких, потому что они пришли в негодность, не выполняют свою функцию".
При этом представитель "Балтберегозащиты" раскритиковал берегоукрепительные технологии, которые использует собственник территории. Так, внешнюю сторону променада рабочие обшивают пластиковыми панелями-шпунтами. Однако волны перехлёстывают через это ограждение, заливая водой дорожку для пешеходов. А в некоторых местах защитные конструкции уже выбило или сломало.
Напомним, в феврале этого года в Пионерском, вдоль границы правительственной резиденции со стороны моря, образовался овраг длиной в сотни метров.
Его ширина в некоторых местах доходит до 3 м. Подмытые штормами тяжелые железобетонные опоры повисли в воздухе и тянут за собой вниз лестничные марши. Разрушены металлические сетки, предназначенные для укрепления берега. В 2014 году пришли в негодность дорожки.
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