Администрация Зеленоградска показала на карте, где появится "западный городской парк"

В администрации Зеленоградского городского округа определились с участками земли, на которых расположится "западный городской парк". Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.

Фото: сайт администрации Зеленоградского городского округа



В границы проектируемого парка вошли земельные участки с кадастровыми номерами 39:05:010326:101, 39:05:010326:12 и 39:05:010326:183. Сейчас на этих участках земли городские власти расторгают договоры аренды с пользователями, попавшими в границы будущего парка. Вид разрешённого использования участков заменят на "Отдых (рекреация)".



Там обустроят места для отдыха и занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, наблюдения за природой. Разрешённое использование данных участков будет учтено в разрабатываемых в настоящее время проектах генерального плана и правил землепользования и застройки округа.