В Зеленоградске появится новый парк
Сайт Зеленоградского городского округа
В западной части Зеленоградска собираются разбить парк. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
В администрации отмечают, что получили много обращений граждан о необходимости создания зелёных уголков и территорий, свободных от застройки. Новый парк назовут Западным. Сейчас прорабатываются различные варианты размещения в западной части города объектов отдыха и развлечений.
"Западный городской парк" будет включён в территориальную зону мест общего отдыха и рекреации. Разрешённое использование земельных участков, вошедших в границы "западного городского парка", будет изменено в соответствии с определённой территориальной зоной.
С учётом новой зелёной территории в Зеленоградске будет уже четыре парка: городской парк, бывший "санаторский" парк, парк в Сосновке и новый Западный.
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