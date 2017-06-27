В Зеленоградске появится новый парк

В западной части Зеленоградска собираются разбить парк. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



В администрации отмечают, что получили много обращений граждан о необходимости создания зелёных уголков и территорий, свободных от застройки. Новый парк назовут Западным. Сейчас прорабатываются различные варианты размещения в западной части города объектов отдыха и развлечений.



"Западный городской парк" будет включён в территориальную зону мест общего отдыха и рекреации. Разрешённое использование земельных участков, вошедших в границы "западного городского парка", будет изменено в соответствии с определённой территориальной зоной.



С учётом новой зелёной территории в Зеленоградске будет уже четыре парка: городской парк, бывший "санаторский" парк, парк в Сосновке и новый Западный.