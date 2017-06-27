В Зеленоградске готовят к открытию первую очередь парковки на ул. Гагарина

В ближайшее время в Зеленоградске откроется первая очередь автопарковки на 160 машино-мест. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



В целом строящаяся автопарковка В целом строящаяся автопарковка спроектирована на 500 машино-мест . Также предусмотрен кемпинг на 50 мест, которые будут электрифицированы и подключены к централизованной канализации. Парковка будет оборудована туалетом, в том числе для инвалидов.



Место предназначено для гостей города, которые приезжают на пляжи вдоль авандюны. Открытие парковки уменьшит транспортную нагрузку на центр города, позволит убрать стихийные парковки вдоль авандюны и повысит туристическую привлекательность Зеленоградска.