На новой парковке в Зеленоградске появятся душевые, туалеты и стоянка для трейлеров
Фото: сайт Зеленоградского городского округа
В Зеленоградске активно ведутся работы по строительству автопарковки на 500 мест на выезде с ул. Гагарина: в настоящее время там заливают бетон. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
Парковка будет оборудована всей необходимой инфраструктурой. Будут установлены туалеты, душевые кабины, подведены вода, электричество, в том числе для стоянки трейлеров, установлены контейнеры для сбора мусора, смонтировано уличное освещение.
"Эта парковка позволит сохранить природный комплекс и западную окраину Зеленоградска от массового въезда автотранспорта", — отмечается на сайте.
В настоящее время для удобства гостей города ведутся переговоры с руководством железной дороги о согласовании места расположения остановки электрички в районе парковки. Новую парковку начали строить в начале мая.
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