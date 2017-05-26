На новой парковке в Зеленоградске появятся душевые, туалеты и стоянка для трейлеров

В Зеленоградске активно ведутся работы по строительству автопарковки на 500 мест на выезде с ул. Гагарина: в настоящее время там заливают бетон. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



Парковка будет оборудована всей необходимой инфраструктурой. Будут установлены туалеты, душевые кабины, подведены вода, электричество, в том числе для стоянки трейлеров, установлены контейнеры для сбора мусора, смонтировано уличное освещение.



"Эта парковка позволит сохранить природный комплекс и западную окраину Зеленоградска от массового въезда автотранспорта", — отмечается на сайте.