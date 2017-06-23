На общественных слушаниях по стройкам в Калининграде могут высказываться и жители Гурьевского округа
Жители Гурьевского городского округа могут принимать участие в общественных слушаниях по поводу строительства какого-либо объекта в Калининграде, если он возводится в непосредственной близости от их жилья. Об этом в пятницу, 23 июня, в утреннем эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил глава КАиС Артур Крупин.
Вопрос об участия жителей другого муниципалитета в калининградских слушаниях поступил от жительницы посёлка Невское Гурьевского округа, где небольшие дома расположены рядом с предполагаемой стройкой многоэтажки. Крупин подчеркнул, что калининградская горадминистрация может и не приглашать жителей Гурьевского округа на слушания, потому что это не противоречит нормам градостроительного кодекса. Однако чиновники всё-таки идут навстречу соседям.
"Мы их также ждём на слушания и также готовы в обязательном порядке учитывать их мнения. Потому что там (стройка в районе улиц Орудийной и Сурикова — Прим. ред.) действительно граница условная — территория двух городских округов плотно связана на этом участке. А вообще, в случае создания каких-то объектов, которые могут повлиять на соседние территории других муниципальных образований, мы в обязательном порядке согласовываем и главе направляем материалы", — пояснил Крупин слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!".
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