В Зеленоградске возле Розы Ветров создают игровую зону для детей и взрослых

В Зеленоградске возле Розы Ветров появится игровая зона для детей и взрослых. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



После масштабной реконструкции площади на променаде появится полноценная игровая зона для детей и взрослых — специальная площадка, оборудованная для игр и другого досуга.



"Игровая зона включает различные детские, давно забытые, но добрые игры: к уже имеющимся уличным шахматам добавятся несколько видов классиков, запутанный лабиринт, пройдя по которому можно совершить полный круг, твистер, игра "Зеркальное отражение", прыжки в длину. Также планируется торговое место по продаже освежительных напитков: соков, лимонадов, молочных коктейлей", — анонсируют на сайте Зеленоградска.