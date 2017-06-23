+21 °C
днем
+13 °C
ночью
23 июня 2017 г. 11:34
87 297 пользователей
за 24 часа на сайте
59.58 -0.36
Курс ММВБ на 23 июня 2017, 11:00
66.59 -0.29
Курс ММВБ на 23 июня 2017, 11:00
15.82 -0.08
Курс ЦБ на 23 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Городская среда

В Зеленоградске возле Розы Ветров создают игровую зону для детей и взрослых

09:49
  621 0
Фото: сайт Зеленоградского городского округа
В Зеленоградске возле Розы Ветров появится игровая зона для детей и взрослых. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.

После масштабной реконструкции площади на променаде появится полноценная игровая зона для детей и взрослых — специальная площадка, оборудованная для игр и другого досуга.

"Игровая зона включает различные детские, давно забытые, но добрые игры: к уже имеющимся уличным шахматам добавятся несколько видов классиков, запутанный лабиринт, пройдя по которому можно совершить полный круг, твистер, игра "Зеркальное отражение", прыжки в длину. Также планируется торговое место по продаже освежительных напитков: соков, лимонадов, молочных коктейлей", — анонсируют на сайте Зеленоградска.

На игровой зоне предусмотрено место для отдыха — зонты от солнца в цветовой гамме Зеленоградского городского округа с деревянными скамейками. Напомним, в Зеленоградске завершены работы по благоустройству территории променада в районе площади Роза Ветров.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"
22 июня 201712:40
  34539 49
Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"
В День молодёжи в Калининграде перекроют движение на проспекте Мира (схема)
Фото горячей новости
10:54
  1824 0
Калининградцам рассказали о погоде на следующую неделю
Фото горячей новости
09:48
  2117 0
В Калининградской области реконструкторы воссоздадут три исторические битвы (программа)
Фото горячей новости
07:30
  2681
В селе Южной Африки на ферме родился "получеловек-полуягнёнок" (фото)
Фото горячей новости
07:25
  14098 1

Лента новостей

Картинка
Под Правдинском пройдёт международный фестиваль средневековой культуры "Ушкуй" (программа)
11:25
  36 0 Афиша
Картинка
В Калининграде две женщины и мужчина отравились палёной водкой
11:23
  147 0
Картинка
На общественных слушаниях по стройкам в Калининграде могут высказываться и жители Гурьевского округа
11:17
  86 0
Картинка
Глава регионального минздрава: Проблем стало меньше
11:08
  229 0

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  4257 0
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  4670 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo