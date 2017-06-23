В Зеленоградске возле Розы Ветров создают игровую зону для детей и взрослых
Фото: сайт Зеленоградского городского округа
В Зеленоградске возле Розы Ветров появится игровая зона для детей и взрослых. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
После масштабной реконструкции площади на променаде появится полноценная игровая зона для детей и взрослых — специальная площадка, оборудованная для игр и другого досуга.
"Игровая зона включает различные детские, давно забытые, но добрые игры: к уже имеющимся уличным шахматам добавятся несколько видов классиков, запутанный лабиринт, пройдя по которому можно совершить полный круг, твистер, игра "Зеркальное отражение", прыжки в длину. Также планируется торговое место по продаже освежительных напитков: соков, лимонадов, молочных коктейлей", — анонсируют на сайте Зеленоградска.
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