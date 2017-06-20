На променаде в Зеленоградске закончили композицию "Роза ветров"
Фото: сайт Зеленоградского городского округа
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В Зеленоградске завершены работы по благоустройству территории променада в районе площади Роза Ветров. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
Композиция "Роза ветров" выложена из гранита и тротуарной плитки. Сейчас работу принимают, и если обнаружатся замечания, их устранят.
Также сообщается, что в настоящее время проводятся конкурсные процедуры на ремонт подпорной стенки на променаде. Такую просьбу высказали жители Зеленоградска.
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