На променаде в Зеленоградске ремонтируют ограждение

На променаде Зеленоградска ремонтируют ограждение. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



Ремонта ждёт и подпорная стенка на променаде. Такую просьбу высказали жители Зеленоградска. Сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика.



В рамках муниципального контракта в городе завершены работы по асфальтированию дорожного покрытия 1-го Железнодорожного переулка в Зеленоградске (от ул. Сибирякова до ул. Победы).

Дорога в Железнодорожном переулке. Фото: сайт Зеленоградского городского округа