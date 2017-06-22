На променаде в Зеленоградске ремонтируют ограждение
Фото: сайт Зеленоградского городского округа
На променаде Зеленоградска ремонтируют ограждение. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
Ремонта ждёт и подпорная стенка на променаде. Такую просьбу высказали жители Зеленоградска. Сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика.
В рамках муниципального контракта в городе завершены работы по асфальтированию дорожного покрытия 1-го Железнодорожного переулка в Зеленоградске (от ул. Сибирякова до ул. Победы).
Дорога в Железнодорожном переулке. Фото: сайт Зеленоградского городского округа
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