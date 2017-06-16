Ярошук: Тротуары должны быть из яркой плитки, а то солнца у нас мало, мрачный пейзаж получается

Глава Калининграда Александр Ярошук предложил укладывать красно-жёлтую плитку на тротуарах города, чтобы пешеходов не угнетал "мрачный пейзаж". Об этом чиновник рассказал журналистам в пятницу, 16 июня, во время рабочего выезда.



По словам градоначальника, в Кёнигсберге тротуары выкладывали из разноцветной брусчатки, чтобы пешеходам было комфортнее. Власти Калининграда также намерены прибегнуть к подобной практике.



"Мне жёлтая с красным плитка кажется красивой. Может кому-то кажется это примитивным, но выбирают архитекторы, общественность", — отметил Ярошук.



Сейчас на ул. Тельмана часть тротуара выложена красочной клинкерной плиткой. Такая же в скором времени Сейчас на ул. Тельмана часть тротуара выложена красочной клинкерной плиткой. Такая же в скором времени появится и у Музея янтаря.



"У нас солнца мало, мрачный пейзаж, когда всё в асфальте. Поэтому немцы разноцветный камень укладывали, чтобы приятно ходить, гармония была", — отметил Ярошук.



Перед городскими властями стоит задача в короткие сроки привести в порядок тротуары областного центра. В этом году запланирован ремонт 30 тротуаров, в бюджете Калининграда на эти цели предусмотрено в общей сложности 123,5 млн рублей. В первую очередь ремонтируются пешеходные дорожки в густонаселённых районах города, подходы к детским садам, школам, учреждениям здравоохранения и туристическим объектам, а также тротуары по протокольным маршрутам ЧМ-2018.