Ярошук: Тротуары должны быть из яркой плитки, а то солнца у нас мало, мрачный пейзаж получается
Глава Калининграда Александр Ярошук предложил укладывать красно-жёлтую плитку на тротуарах города, чтобы пешеходов не угнетал "мрачный пейзаж". Об этом чиновник рассказал журналистам в пятницу, 16 июня, во время рабочего выезда.
По словам градоначальника, в Кёнигсберге тротуары выкладывали из разноцветной брусчатки, чтобы пешеходам было комфортнее. Власти Калининграда также намерены прибегнуть к подобной практике.
"Мне жёлтая с красным плитка кажется красивой. Может кому-то кажется это примитивным, но выбирают архитекторы, общественность", — отметил Ярошук.
"У нас солнца мало, мрачный пейзаж, когда всё в асфальте. Поэтому немцы разноцветный камень укладывали, чтобы приятно ходить, гармония была", — отметил Ярошук.
Перед городскими властями стоит задача в короткие сроки привести в порядок тротуары областного центра. В этом году запланирован ремонт 30 тротуаров, в бюджете Калининграда на эти цели предусмотрено в общей сложности 123,5 млн рублей. В первую очередь ремонтируются пешеходные дорожки в густонаселённых районах города, подходы к детским садам, школам, учреждениям здравоохранения и туристическим объектам, а также тротуары по протокольным маршрутам ЧМ-2018.
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