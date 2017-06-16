"Тут наши солдаты молились": Ярошук объяснил решение сохранить часть брусчатки на ул. Житомирской
Глава Калининграда Александр Ярошук объяснил, зачем потребовал сохранить кусочек старой трамвайной остановки на ул. Житомирской, где сейчас ремонтируют тротуар. Об этом чиновник рассказал в пятницу, 16 июня, во время рабочего выезда.
"Здесь была часовня святого Николая, сюда приходили наши солдаты и на этом островке стояли и молились (во время Семилетней войны — Прим. ред.)", — рассказал глава города Александр Ярошук.
В районе Ленинского проспекта и ул. Житомирской располагалась Штайндаммская кирха — одна из самых древних церквей Кёнигсберга. Согласно исторической справке, её построили в 1256 году.
В период Семилетней войны (1756–1763 гг.), когда в Кёнигсберге находилась русская армия, в церкви велась православная служба. Штайндаммская кирха серьёзно пострадала во время Великой Отечественной войны, а в 1950 году её полностью снесли.
Сейчас на ул. Житомирской осталась часть кёнигсбергской трамвайной остановки. Ранее калининградский культуролог, экс-руководитель бюро "Сердце города" Александр Попадин сообщил, что на этом месте в Кёнигсберге располагался важный транспортный узел (дорога шла на Раушен, нынешний Светлогорск).
На жалобы подрядчика о том, что брусчатки может не хватить для реконструкции, градоначальник ответил так: "Ищите камешки по фотографиям, их везде много: можно копнуть глубже и найти".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.