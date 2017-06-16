В центре Калининграда сохранят старинную остановку общественного транспорта

Глава Калининграда Александр Ярошук поручил сохранить старинную остановку общественного транспорта. Об этом стало известно в пятницу, 16 июня.



На днях на улице Житомирской во время ремонта тротуара начали разбирать брусчатку, на которой располагался старейший транспортный узел Кёнигсберга (остановка трамвая). По словам калининградского культуролога, экс-руководителя бюро "Сердце города" Александра Попадина, раньше это была Штайндаммская площадь (в переводе на русский язык — Каменный вал).



"На этом месте располагался важный транспортный узел, одна из центральных вылетных магистралей, как принято сейчас говорить, и дорога шла на Раушен (Светлогорск)", — отметил Попадин.



"Материальная память часто уходит через ремонты. Ремонтируем, замещаем, забываем", — поясняет Александр Попадин.



Подобные исторические остановки ещё сохраняются в Калининграде. В частности, на проспекте Мира у кинотеатра "Заря". Историк предлагает чиновникам администрации города при заказе подрядчика включить в контракт пункт, который бы сохранял подобного рода исторические ценности. И судя по всему, власти решили прислушаться к этой просьбе.