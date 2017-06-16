Власти Калининграда отказались от идеи установки умных светофоров на пл. Василевского

На площади Василевского в ближайшие годы не будут устанавливать адаптивную систему светофоров. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.



По словам градоначальника, проведённые исследования показали неэффективность работы так называемых умных светофоров на площади.



"Устанавливать нужно эту систему сразу на нескольких улицах: Черняховского, Невского, 9 Апреля. Иначе это будет неэффективное расходование 18 миллионов", — отметил Ярошук.