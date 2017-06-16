Власти Калининграда отказались от идеи установки умных светофоров на пл. Василевского
На площади Василевского в ближайшие годы не будут устанавливать адаптивную систему светофоров. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.
По словам градоначальника, проведённые исследования показали неэффективность работы так называемых умных светофоров на площади.
"Устанавливать нужно эту систему сразу на нескольких улицах: Черняховского, Невского, 9 Апреля. Иначе это будет неэффективное расходование 18 миллионов", — отметил Ярошук.
Чиновник отметил, что полностью от идеи адаптивных светофоров город не отказывается и собирается вернуться к ней в 2019–2020 годах. Ранее собирались установить умные светофоры в 2017 году, в бюджете на это заложили деньги.
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