+21 °C
днем
+10 °C
ночью
16 июня 2017 г. 13:15
63 695 пользователей
за 24 часа на сайте
57.61 -0.28
Курс ММВБ на 16 июня 2017, 13:00
64.39 -0.14
Курс ММВБ на 16 июня 2017, 13:00
15.28 -0.0
Курс ЦБ на 17 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Городская среда

Власти Калининграда отказались от идеи установки умных светофоров на пл. Василевского

Автор: Константин Сериков
10:10
  695 2
Архив Клопс.Ru
На площади Василевского в ближайшие годы не будут устанавливать адаптивную систему светофоров. Об этом в пятницу, 16 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.  

По словам градоначальника, проведённые исследования показали неэффективность работы так называемых умных светофоров на площади.

"Устанавливать нужно эту систему сразу на нескольких улицах: Черняховского, Невского, 9 Апреля. Иначе это будет неэффективное расходование 18 миллионов", — отметил Ярошук.

Чиновник отметил, что полностью от идеи адаптивных светофоров город не отказывается и собирается вернуться к ней в 2019–2020 годах. Ранее собирались установить умные светофоры в 2017 году, в бюджете на это заложили деньги.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Реконструкция площади Василевского»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t499

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Му-Му Молчаливое
Му-Му Молчаливое #
11:15
Какая власть, такие и светофоры ..
Ответить Цитировать
Zombi
Zombi #
11:26
Хорошие откаты видимо 18 миллионов за 10-ток датчиков и несколько микроконтроллеров. В любой школе робототехники подобный умный светофор который будет видеть количество машин соберут за неделю.
Ответить Цитировать

Новости по теме Реконструкция площади Василевского

Фото новости
На площади Василевского подключили четвертый светофор
09.06.1614:41
  2285 4
Фото новости
Городская администрация официально ввела в эксплуатацию развязку на пл. Василевского и 9 Апреля
31.03.1616:22
  2257 1
Фото новости
Администрация Калининграда проверит, не игнорируют ли водители остановку на пл. Василевского
15.03.1612:17
  2167 1

Главные темы дня

В Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребёнок попал в больницу
15 июня 201717:56
  4909 18  
В Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребёнок попал в больницу
На участке Моспроспекта временно закроют движение электротранспорта (расписание)
Фото горячей новости
10:58
  2388 0
Стал известен третий участник концерта на День города
Фото горячей новости
10:30
  2626 1 Афиша
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на следующей неделе
Фото горячей новости
09:34
  3013 0
За пять дней действия безвизового режима с ЕС с Украины выехало 315 тыс. граждан
Фото горячей новости
09:34
  2574 0

Лента новостей

Картинка
Центробанк снизил ключевую ставку до 9% годовых
13:04
  172 0
Картинка
"Если надо, потренирую ‟Балтику”": хореограф Евгений Папунаишвили о калининградцах, танцах и футболе
13:03
  139 0
Картинка
В Гурьевске построят фельдшерско-акушерский пункт
12:35
  273 0
Картинка
Калининградка стала одним из лучших доноров России
12:31
  533 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  3185 1
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  5872 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo