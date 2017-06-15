Алиханов потребовал привести в порядок береговую полосу в Светлогорске до "КиВиНа"
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов потребовал "в кратчайшие сроки" привести в порядок береговую полосу в Светлогорске. Такое задание он дал в четверг, 15 июня, на встрече с временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Гарри Гольдманом.
"Необходимо облагородить территорию пляжа и организовать там достойное место отдыха для гостей и жителей области. Все работы по благоустройству нужно завершить до проведения ‟КиВиНа”", — сказал глава региона.
Ранее Антон Алиханов сообщал, что намывать пляжи в Светлогорске начнут уже в 2018 году.
По словам главы региона, в 2018 году у области есть возможность получить федеральные деньги на намывку пляжей. Кроме того, будет проработан вопрос с укреплением пляжа по тому же принципу, как это было сделано в Зеленоградске.
Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН — 2017" в Светлогорске состоится в конце июля.
Мероприятие будет проходить в течение трёх дней, 21—23 июля.
и. о. губернатора Калининградской области
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