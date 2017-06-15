Из-за ремонта тротуара на Ленинском проспекте сузили проезжую часть (фото)

Из-за ремонта тротуара в районе Дома Советов (на Ленинском проспекте) сузили проезжую часть. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



По крайней правой полосе дороги сейчас пустили пешеходов. Автомобильное движение затруднено от эстакады по направлению к гостинице "Калининград". Кроме того, при заезде с Московского проспекта водители упираются в ограничительные столбики, которые вбиты прямо на проезжей части.



"Арматура ржавая, лента в некоторых местах оборвалась, это не так безопасно. Почему бы не поставить нормальные временные заборы, как было на ул. Черняховского?", — задаются вопросом калининградские автомобилисты.



Кроме того, людей смутило, что столбики заколотили прямо в проезжую часть, ведь это в будущем может привести к разрушению асфальта на центральной магистрали. Однако по словам эксперта-дорожника, доцента КГТУ Геннадия Савкина, ничего страшного в действиях строителей нет.



"После окончания ремонта тротуара дефекты должны заделать смесью со специальным составом. Важно, чтобы дорожники не забыли этого сделать", — отметил Савкин.