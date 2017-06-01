У Дома Советов начали обустраивать территорию под фан-зону к ЧМ (фото)
В Калининграде площадку у Дома Советов начали обустраивать под фан-зону к чемпионату мира по футболу. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.
Сейчас по ул. Шевченко ведутся работы по реконструкции тротуаров. Помимо пешеходной зоны, идёт строительство велосипедной дорожки. В мэрии обещают, что она будет соответствовать современным стандартам. Выделенную полосу обустроят от перекрёстка с Ленинским проспектом до Дворца бракосочетаний.
Подготовка территории у Дома Советов не помешает горожанам отпраздновать День города. Во время концерта на главной сцене 8 июля на фасад Дома Советов будет транслироваться световое 3D-шоу
. Не поступало сообщений и об ограничении стоянок. В последние годы парковка у Дома Советов стала излюбленным местом встреч представителей различных автоклубов.
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