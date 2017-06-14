В Московском районе Калининграда появились две новые улицы
На карте Калининграда появились две новые улицы. Об этом сообщается на сайте горсовета депутатов Калининграда.
Новой улице в Московском районе Калининграда, расположенной между улицей Доброй и улицей Сказочной, присвоено наименование "Улица Былинная". Другая улица, расположенная между Сказочной и переулком Ладушкина, стала Каравайной. За новые названия депутаты проголосовали единогласно.
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