В Московском районе Калининграда появились две новые улицы

На карте Калининграда появились две новые улицы. Об этом сообщается на сайте горсовета депутатов Калининграда.

Новой улице в Московском районе Калининграда, расположенной между улицей Доброй и улицей Сказочной, присвоено наименование "Улица Былинная". Другая улица, расположенная между Сказочной и переулком Ладушкина, стала Каравайной. За новые названия депутаты проголосовали единогласно.