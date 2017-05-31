В Калининграде появятся три новые улицы и четыре переулка

В понедельник, 29 мая, на заседании топонимической комиссии приняли решение о присвоении наименований новым улицам и переулкам. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе комитета архитектуры и строительства горадминистрации.

Две новые улицы в районе ул. А. Суворова – ул. Камская – пер. Ладушкина назвали Рождественской и Нежинской. Рядом по решению членов комиссии появятся переулки Нежинский и Добрый.

"Улица, соединяющая улицы Семейную и Каравайную, это Нежинская. Улица, которая соединяет Нежинскую с Каравайной – переулок Нежинский. Восточнее маленькая улица – переулок Добрый, и большая улица, которая идет от переулка Ладушкина, пересекает Каравайную, Сказочную, Былинную и заканчивается в районе улицы Александра Матросова – это улица Рождественская", – отметил о предложениях замглавы администрации Артур Крупин.

В северной части областного центра, в районе улицы Украинской появятся два переулка – Украинский и Миргородский, а также улица Миргородская. "По мнению членов комиссии, отсылка к произведениям Николая Гоголя продолжит украинскую тему, заданную в топонимах микрорайона улицей Украинской. Один из сборников рассказов Николая Гоголя называется "Миргород", а сам он родился в Миргородском районе Полтавской области", – говорится в сообщении.

На заседании члены комиссии также рассмотрели обращение калининградцев. Горожане просили присвоить одной из улиц имя Героя Советского Союза Петра Шемендюка. Данное предложение пришлось отклонить, поскольку в честь ёетчика уже названа школа №15, отметили в пресс-службе.