В Калининграде появятся три новые улицы и четыре переулка

В понедельник, 29 мая, на заседании топонимической комиссии приняли решение о присвоении наименований новым улицам и переулкам. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе комитета архитектуры и строительства горадминистрации.
Две новые улицы в районе ул. А. Суворова – ул. Камская – пер. Ладушкина назвали Рождественской и Нежинской. Рядом по решению членов комиссии появятся переулки Нежинский и Добрый.
"Улица, соединяющая улицы Семейную и Каравайную, это Нежинская. Улица, которая соединяет Нежинскую с Каравайной – переулок Нежинский. Восточнее маленькая улица – переулок Добрый, и большая улица, которая идет от переулка Ладушкина, пересекает Каравайную, Сказочную, Былинную и заканчивается в районе улицы Александра Матросова – это улица Рождественская", – отметил о предложениях замглавы администрации Артур Крупин.
В северной части областного центра, в районе улицы Украинской появятся два переулка – Украинский и Миргородский, а также улица Миргородская. "По мнению членов комиссии, отсылка к произведениям Николая Гоголя продолжит украинскую тему, заданную в топонимах микрорайона улицей Украинской. Один из сборников рассказов Николая Гоголя называется "Миргород", а сам он родился в Миргородском районе Полтавской области", – говорится в сообщении.
На заседании члены комиссии также рассмотрели обращение калининградцев. Горожане просили присвоить одной из улиц имя Героя Советского Союза Петра Шемендюка. Данное предложение пришлось отклонить, поскольку в честь ёетчика уже названа школа №15, отметили в пресс-службе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.