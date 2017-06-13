Алиханов: Мы не откажем в точечной застройке Калининграда, но сможем регулировать высотность зданий

Региональные власти не намерены абсолютно исключать точечную застройку в Калининграде, но будут регулировать высотность возводимых зданий. Об этом во вторник, 13 июня, после совещания с депутатами горсовета относительно развития областного центра, сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов.

Многие коллеги (депутаты горсовета — Прим. ред.) владеют земельными участками в городе, и их волнуют слова о том, что мы не будем допускать точечной застройки. Понятное дело, что эти слова должны рассматриваться в контексте. Если у человека есть право на землю, есть выданные ПЗЗ, то отказать ему в праве на строительство нет никаких оснований, — заявил глава региона.

По словам Алиханова, единственное, что могут сделать в данном случае региональные власти, — вести переговоры с застройщиком, чтобы "регулировать разброс уровня строительства". В качестве негативного примера врио губернатора привёл застройку на улице Сержанта Колоскова, где пятиэтажки соседствуют с восемнадцатиэтажными домами.

Такие места, которые дают широкий простор для трактовок и каких-то субъективных решений, должны быть сужены максимально, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно того, почему кому-то дали пять этажей построить, а кому-то восемнадцать, — подчеркнул Алиханов.

По словам главы региона, ранее вопросы относительно высотности и назначения земельных участков в Калининграде решались "довольно специфическим и странным способом". Представителей депутатского корпуса волновало, каким образом это будет происходить теперь.

Всё, что мы им сегодня сказали: никаких подходов сверху, сбоку искать не надо. Всё будет исключительно по закону. Разговоры о том, что есть какие-то касты приближённых к региональной власти — этого нет. У нас все равноудалённые и правила одни для всех, — заключил Алиханов.