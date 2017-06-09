100 рублей за час: на пл. Победы после реконструкции открылась парковка
В пятницу, 9 июня, на пл. Победы в Калининграде после четырёхмесячного перерыва вновь заработала парковка. Об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.
Парковка рассчитана на 56 мест, 6 из которых — для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отныне она будет бесплатной только для посетителей МФЦ.
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
С понедельника по пятницу, когда многофункциональный центр на пл. Победы, 1, работает с восьми утра до восьми вечера, парковка открыта для заявителей с 7:45 до 20:30. В субботу, когда многофункциональный центр принимает граждан с восьми до семнадцати часов, парковка будет работать с 7:45 до 17:30. В вечернее и ночное время, а также в воскресенье и праздничные дни парковка работать не будет.
Для тех, кто приехал не в МФЦ, но захочет поставить машину на стоянке, будет действовать тариф в 100 рублей за час, что выше в два раза, чем на близлежащих парковках. Это сделано для того, чтобы стоянкой пользовались как можно больше посетителей МФЦ.
Реконструкцию парковки завершили два месяца назад
. Но из-за бумажной волокиты чиновников администрации её не могли открыть. Несколько дней назад директор бюджетного учреждения "Служба административно-технического обеспечения" (САТО) Александр Томчик в беседе с корреспондентом Клопс.Ru не смог назвать причину задержки, однако через два дня стоянку открыли.
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