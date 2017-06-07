В Калининграде из-за бумажной волокиты второй месяц не могут открыть парковку на площади Победы
В Калининграде второй месяц не могут открыть парковку для посетителей многофункционального центра на площади Победы. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Стоянку на реконструкцию закрыли в феврале. Планировалось, что в апреле она будет открыта и станет бесплатной для посетителей МФЦ, а остальным придётся платить.
После установки системы контроля въезда и частичной замены тротуарной плитки парковку огородили железным забором, и ею никто не пользуется уже два месяца. В подрядной организации "Аэль-РТС Инжиниринг", которая проводила реконструкцию, корреспонденту Клопс.Ru сообщили, что все технические работы были завершены больше месяца назад, а закрыта она из-за того, что заказчик — муниципальное бюджетное учреждение "Служба административно-технического обеспечения" (САТО) — не оформил документы на передачу стоянки в ведение МФЦ.
В муниципальном учреждении САТО Клопс.Ru не смогли сообщить дату открытия стоянки. Директор Александр Томчик комментарии давать отказался. Руководитель МФЦ на пл. Победы Сергей Корягин сообщил, что посетители с момента открытия постоянно просят предоставить им возможность парковаться возле центра, но вынуждены искать места сами на близлежащих улицах.
Последняя крупная бесплатная парковка в центре Калининграда закрылась 2 марта.
Стоянка между КГТУ и Калининградским деловым центром вмещала в себя одновременно порядка 100 автомобилей. После реконструкции на парковке сможет вместиться около 50 машин.
Обустройство платного паркинга в центре города профинансировал городской бюджет. Победителем выбрали компанию, которая раньше других подала заявку. Контракт заключён с "Аэль-РТС Инжиниринг".
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