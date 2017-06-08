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Под Зеленоградском восстанавливают старинную усадьбу Грюнхофф

Автор: Екатерина Медведева
16:22
  582 0
Архив Клопс.Ru
В посёлке Рощино полным ходом идёт восстановление старинной прусской усадьбы Грюнхофф. Об этом стало известно благодаря фильму-презентации Зеленоградского городского округа, показанному на заседании облдумы в четверг, 8 июня.

Грюнхофф — бывшее дворянское имение с парком. На месте построенного в 1623 году охотничьего дома был по велению Фридриха I в 1697–1701 годах возведён каменный дворец в стиле барокко. В 1851–1854 годах к замку с южной стороны пристроили башню с круговой лестницей. Долгое время усадьбой владел Фридрих Вильгельм граф Бюлов фон Денневитц, который получил её в подарок от Фридриха Вильгельма III. После его смерти она перешла по наследству его сыну, а тот сдал её в аренду. Кстати, прах самого генерала был позже перевезён в специально построенный мавзолей на территории усадьбы.

В советские времена в здании усадьбы располагались то правление колхоза, то магазин, то склады, то сельский клуб. Уже в постсоветские времена усадьба долгие годы пустовала. Хотя на стенах огромными буквами кто-то вывел: "Частная собственность". Дворец медленно разрушался, и наконец стены и крыша не выдержали: летом 2013 года часть здания обрушилась.

"Сейчас имение постепенно восстанавливается, — рассказала экс-министр культуры Светлана Кондратьева. — Также имеются объекты регионального значения (кирхи в посёлках Романово, Мельниково, Кумачёво), реставрация которых приведёт к увеличению новых туристических маршрутов".

Оказалось, что восстанавливать усадьбу в 2015 году начал частный инвестор. Как говорится на сайте, посвящённом будущему усадьбы Грюнхофф, строители руководствуются историческими планами и чертежами, а также используют только немецкий кирпич. В 2021 году в Грюнхоффе будут гостиница, музей и библиотека. За усадьбой разместятся парк, ремесленные мастерские, конюшни и сельскохозяйственные угодья.

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