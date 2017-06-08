В Зеленоградске штрафстоянку перенесли на новое место
Фото: официальный сайт Зеленоградского городского округа Калининградской области
В Зеленоградске сменился адрес штрафстоянки. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
Специализированная стоянка задержанных транспортных средств в Зеленоградске перенесена с улицы Московской на улицу Железнодорожную.
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