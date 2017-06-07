С зеленоградских пляжей убирают парафин, власти начали расследование

С пляжей под Зеленоградском убирают выброшенное морем белое вещество, похожее на парафин. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.



На выбросы вещества от посёлка Заостровье до Зеленоградска в администрацию округа пожаловались местные жители. Как сообщил начальник отдела по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды администрации округа Эдуард Колкин, на участке от посёлка Заостровье до Зеленоградска оперативно организована ручная уборка побережья.



Администрация округа направила официальные обращения в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в территориальное управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку, установить причины выброса, а также выявить виновных в загрязнении пляжа и привлечь их к ответственности.