С зеленоградских пляжей убирают парафин, власти начали расследование
Фото: официальный сайт Зеленоградского городского округа Калининградской области
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С пляжей под Зеленоградском убирают выброшенное морем белое вещество, похожее на парафин. Об этом сообщается на сайте Зеленоградского городского округа.
На выбросы вещества от посёлка Заостровье до Зеленоградска в администрацию округа пожаловались местные жители. Как сообщил начальник отдела по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды администрации округа Эдуард Колкин, на участке от посёлка Заостровье до Зеленоградска оперативно организована ручная уборка побережья.
Администрация округа направила официальные обращения в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в территориальное управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку, установить причины выброса, а также выявить виновных в загрязнении пляжа и привлечь их к ответственности.
Белое вещество оказывается на калининградских пляжах не впервые. Так, в 2015 году летом побережье Балтики уже было засыпано белыми сгустками
. Подобные выбросы на Балтийском побережье фиксировались ещё в 2008 году. Тогда лаборанты определили, что это парафин. Все эти годы его находили не только у нас, но и в Литве, Польше и Германии.
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