Светлогорские власти подадут в суд на подрядчика за бракованный тротуар в Лесном
Фото: сайт Светлогорского района Калининградской области
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На подрядчика, строившего тротуар вдоль Калининградского шоссе у пос. Лесное, подадут в суд. Об этом сообщили в управлении капитального строительства администрации Светлогорского района.
Отмечается, что на отдельных отрезках тротуара допущен брак. Все заявленные после эксплуатации нарушения строители должны устранить за свой счёт и в тёплое время года.
Как сообщается на официальном сайте Светлогорского муниципального района, новый тротуар построят от остановочного комплекса "Лесное 1" до дома №9 по Калининградскому шоссе, где ранее закончился второй этап благоустройства.
Тротуары запроектированы шириной не менее 1,5 метра с обязательной красной полосой вдоль дороги. Такой формат быт принят местными властями согласно пожеланиям жителей посёлка. Он предполагает безопасный проход пешеходов во встречных направлениях, в том числе и с детской коляской.
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