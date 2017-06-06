Светлогорские власти подадут в суд на подрядчика за бракованный тротуар в Лесном

На подрядчика, строившего тротуар вдоль Калининградского шоссе у пос. Лесное, подадут в суд. Об этом сообщили в управлении капитального строительства администрации Светлогорского района.



Отмечается, что на отдельных отрезках тротуара допущен брак. Все заявленные после эксплуатации нарушения строители должны устранить за свой счёт и в тёплое время года.



Как сообщается на официальном сайте Светлогорского муниципального района, новый тротуар построят от остановочного комплекса "Лесное 1" до дома №9 по Калининградскому шоссе, где ранее закончился второй этап благоустройства.



Тротуары запроектированы шириной не менее 1,5 метра с обязательной красной полосой вдоль дороги. Такой формат быт принят местными властями согласно пожеланиям жителей посёлка. Он предполагает безопасный проход пешеходов во встречных направлениях, в том числе и с детской коляской.