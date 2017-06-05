В Светлом чиновников оштрафуют за плохое содержание дорог

В Светлом прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения: оказалось, что МКУ "Жилищно-коммунальное агентство" больше года не проводило оценку автодорог. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.



Всего в Светловском городском округе учтены 153 автомобильные дороги. Однако с 1 января 2016 года по 30 мая 2017 года не проводилась ежегодная оценка технического состояния трасс.



Ответственным должностным лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.