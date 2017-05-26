На Девау планируют создать историко-патриотический парк

В Калининграде на территории аэродрома Дэвау планируют создать историко-патриотический парк. Об этом стало известно на заседании облдумы в пятницу, 26 мая.



По словам спикера облдумы Марины Оргеевой, 28 апреля 2017 года было принято постановление о разработке концепции историко-патриотического парка на территории бывшего кёнигсбергского аэропорта Девау. Пока неизвестно, когда и в рамках какого бюджета планируется реализовать эту идею.