Мог быть гордостью, а стал позором: на ул. Тюленина в Калининграде разрушается дом в стиле необарокко

В Калининграде на ул. Тюленина разрушается фасад старинного здания "Восточно-прусского ландшафтства". Об этом пишет "Страна Калининград".
Здание, которое принято относить к стилю необарокко, уникально — этот дом всегда был заселён. Не очень сильно пострадавшее после войны, в начале пятидесятых это здание было отремонтировано и передано военным, которые его активно используют до сих пор. Дом обитаем и охраняем, но находится, несмотря на всё это, при смерти.
Первое здание для "Восточно-прусского ландшафтства", учреждённого Фридрихом Вильгельмом II, было построено на Ландхофмайстер-штрассе (ныне улица Тюленина — Прим. авт.) ещё в конце XVIII века. Это была, как бы сейчас сказали, кредитная организация с уставным капиталом в 200 тысяч талеров. Позднее она стала называться банком "Восточно-прусский ландшафт".
В конце XIX века банку стало тесно в старом здании, поэтому решили построить рядом с ним новое. Получилась лаконичная краснокирпичная T-образная пристройка, на одной из стен которой выложена цифра "1899".
Что касается старого здания, его поначалу вроде как собрались капитально отремонтировать, но потом передумали и построили на его месте другое — то самое, фасадом которого мы сейчас восхищаемся. Строительство велось с 1901 по 1903 год. Говорят, строительный советник Ляйдих, работая над проектом, вдохновлялся, разглядывая фасад юго-восточной части Королевского замка, построенной Йоахимом Людвигом Шультхайсом в XVIII веке. Это подражание старым мастерам весьма характерно для второй половины XIX — начала XX века. Тогда, как отмечал известный историк искусства Эрнст Гомбрих, наблюдалась безудержная строительная активность, при которой тем не менее не выработался свой архитектурный стиль.
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