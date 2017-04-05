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Калининград потратит 23 млн рублей на ремонт тротуаров на Гвардейском проспекте и ул. Житомирской

16:49
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Фото из архива Клопс.Ru
На сайте госзакупок администрации Калининграда объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту тротуаров по Гвардейскому проспекту и на ул. Житомирской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На ремонт этих двух тротуаров в бюджете Калининграда предусмотрено 23 млн рублей. Открытый аукцион по выбору подрядной организации, которая займётся ремонтом тротуаров по Гвардейскому проспекту и ул. Житомирской, запланирован на 28 апреля 2017 года.

В соответствии с ведомственной целевой программой "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" в 2017 году в Калининграде отремонтируют 30 тротуаров.

"В первую очередь приводят в порядок подходы к социальным и медицинским учреждениям, туристическим объектам, а также тротуары на улицах с большим пешеходным трафиком", — отметили в мэрии.

В администрации города добавили, что после многочисленных обращений калининградцев в план на 2017 год был включён ремонт тротуара по ул. Левитана на участке от ул. Айвазовского до ул. Левитана, 58, корп.1, а также ремонт тротуара у детской поликлиники №5 по ул. Л. Шевцовой, 92.
 
Ранее сообщалось, что в центре Калининграда сделают тротуары, на аварийное состояние которых жаловались президенту. 

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vasvlasov
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