В центре Калининграда сделают тротуары, на аварийное состояние которых жаловались президенту (фото)

В центральном районе Калининграда на улице Степана Разина в этом году отремонтируют тротуары. Об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.



В 2016 году на аварийное состояние пешеходных дорожек калининградцы пожаловались президенту Владимиру Путину. Контролировать ремонт взялись и региональные власти.

В итоге в прошлом году тротуары на этой улице отремонтировали с двух сторон, но только на участке от ул. Каштановая Аллея до ул. Каменной. Ремонт второй части улицы оставили на 2017 год.



В конце марта на сайте госзакупок был размещён конкурс на реконструкцию второго этапа тротуаров на улице Степана Разина (от ул. Каменной до ул. Шиллера). Помимо пешеходной дорожки, там обустроят заездные карманы для автомобилей, а рядом установят оградительные столбики. Тротуары замостят плиткой.

Фото титульного листа проектной документации