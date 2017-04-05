Власти Балтийска рассказали, где в этом году отремонтируют тротуары и установят освещение

В апреле Балтийск освоит 3 миллиона 750 тысяч рублей, полученные на реализацию программы конкретных дел. Об этом пишет "Балтик-Плюс" , ссылаясь на газету "Вестник Балтийска".



На эти деньги городские власти планируют установить уличное освещение по улице Киркенесской. По улицам В. Егорова, Взморье, Гагарина, 11, Красной Армии, Дубинина, Артиллерийской, 2, 4, Головко, Лесной и Морскому бульвару появятся контейнерные площадки.



Также власти наметили ремонт тротуаров по ул. Гоголя в районе ж/д №1 и по проспекту Ленина от школьных мастерских до путепровода. Запланирован ремонт водовода в жилом районе Коса.