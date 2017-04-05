В Балтийске жители жалуются на запах газа, вызывающий "рвотный рефлекс"

Жители окраин Балтийска периодически страдают от удушливого запаха газа, который появляется, предположительно, вследствие деятельности одного из предприятий. Как сообщили Клопс.Ru в Общественной палате по вопросам ЖКХ при главе администрации города, сейчас представители ведомства собирают жалобы и в ближайшее время намерены поднять этот вопрос на встрече с главой района.

По словам члена общественной палаты Александра Дустина, с подобной проблемой жители посёлка Севастопольский, входящего в состав Балтийска, периодически сталкиваются уже на протяжении нескольких лет. В настоящее время в ведомство поступило порядка десяти жалоб от горожан, которые чувствуют неприятный запах.



Предположительно, эпицентр этого выброса в атмосферу паров газового конденсата (смесь жидких углеводородов, конденсирующихся из природных газов — Прим. ред.) находится как раз неподалёку от посёлка, поэтому его жители больше всего и страдают. "Аромат" похож на запах обычного сжиженного природного газа, но гораздо более ярко выражен, и многие отмечают, что он вызывает рвотные позывы. В начале 2000-х годов предприятие "Балтийская нефтеперевалочная компания" уже доставляло подобные неудобства жителям, чем вызвало большую волну недовольства среди жителей. Тогда даже главный санитарный врач наложил запрет на перевалку "газолина", как в народе называют это вещество", — говорит Дустин.



Сейчас утверждать, что именно БНК виновата в наличие удушливого запаха на улицах города, нельзя. Дустин отметил, что после поступивших сигналов от балтийцев о запахе газового конденсата представители общественной палаты посетили предприятие.



Директор предприятия встретил нас радушно, заявив при этом, что у них все документы в порядке и никаких перевалок вредных веществ они не производили, поэтому выброс в атмосферу с их предприятия исключён. Вопрос требует разбирательства. Должны включаться компетентные органы", — уточнил Дустин.



При этом сами горожане не берутся утверждать, что конкретно стало причиной периодического распространения запаха газа.



Газом периодически воняет очень-очень сильно! Например, на прошлой неделе. "Горгаз" и БНК находятся приблизительно в одной стороне. Что происходит на самом деле и откуда такой удушающий запах газа, вообще непонятно! Может, БНК и не виновна вовсе, — поделилась мнением с Клопс.Ru Валерия Кулагина.



Некоторые балтийцы считают, что ситуация с неприятным запахом сильно преувеличена.



Пары из цистерн, в которых приходит эта жидкость. По-моему, в Балтийске все про это знают. Это бывает раз в сто лет и всего один день. В этом нет никакой проблемы", — сообщил Михаил Огарков.



До понедельника общественники продолжают мониторинг ситуации и просят жителей, почувствовавших удушливый запах газового конденсата, обращаться по телефону 8 (900) 346-11-31.